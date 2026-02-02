Askatasuna Piantedosi | Matrice eversiva con il pacchetto sicurezza sarebbe andata diversamente

La tensione torna a salire dopo le dichiarazioni del ministro Piantedosi. Secondo lui, le manifestazioni di Askatasuna avevano una chiara matrice eversiva e avrebbero potuto avere esiti diversi se fosse stato adottato il pacchetto sicurezza. Le parole del ministro suscitano reazioni e aprono un nuovo capitolo sulla gestione delle proteste e sulla lotta contro eventuali minacce di natura terroristica.

"Finalità e metodi di quel corteo hanno una evidente matrice eversiva e, quindi, potenzialmente terroristica, che va affrontata con strumenti adeguati". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso di una intervista a La Stampa, a proposito degli incidenti avvenuti a Torino durante la manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna. "L'efficacia del dispositivo di sicurezza – dice – è testimoniata dall' identificazione di circa 800 persone, di cui più di 50 straniere, nelle ore antecedenti lo svolgimento della manifestazione". Secondo Piantedosi se fosse già stato approvato il l nuovo pacchetto sicurezza di cui si sta discutendo la situazione sarebbe andata diversamente.

