Fratelli d’Italia propone il taser per la Polizia locale | Lo scenario è cambiato servono strumenti adeguati

Da cesenatoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta dei Fratelli d’Italia di dotare la Polizia locale di taser fa discutere a Cesenatico. Il partito sostiene che la situazione di sicurezza è cambiata e servono strumenti più efficaci. La richiesta arriva in un momento in cui i numeri indicano un aumento della percezione di rischio per gli agenti e i cittadini. L’obiettivo è rispondere alle nuove sfide con interventi più tempestivi e mirati. La proposta divide le opinioni tra chi la vede come una misura necessaria e chi teme rischi e abusi.

“I numeri parlano chiaro: lo scenario della sicurezza a Cesenatico è cambiato e richiede risposte nuove e più strutturate”. È quanto afferma Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, annunciando la proposta di dotare la Polizia locale di Cesenatico del taser.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

