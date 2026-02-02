Petardo su Audero il teppista piantonato in ospedale E l' Inter Club San Marino lo espelle

Un ultrà dell’Inter ha lanciato un petardo contro il portiere Audero e ora si trova in ospedale sotto sorveglianza. Le sue mani sono gravemente ferite, le lesioni sono serie e sono arrivate mentre tentava di lanciare un secondo ordigno. L’Inter Club San Marino ha deciso di espellerlo definitivamente.

Sorvegliato e monitorato. Il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo ad Emil Audero, portiere della Cremonese, si trova all'ospedale Maggiore di Cremona, piantonato dagli agenti di Polizia. Ieri ha lanciato un petardo in campo, esploso a fianco del numero uno grigiorosso. Audero, rimasto comunque sul terreno di gioco, si è procurato una lesione lacero contusa alla coscia destra. Il tifoso non apparterrebbe a gruppi organizzati. Si è ferito alla mano nel tentativo di gettare in campo un secondo ordigno. Ha lesioni serie alle falangi di due dita, nelle prossime ore potrebbe essere trasferito in un centro specializzato.

