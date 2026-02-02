Petardo a Cremona identificato il responsabile | è socio dell’Inter Club San Marino

Un tifoso dell’Inter Club San Marino ha lanciato un petardo durante la partita a Cremona. L’episodio si è verificato durante Cremonese-Inter, quando l’ordigno ha colpito Emil Audero a una gamba. Le forze dell’ordine hanno identificato il responsabile, che è un socio del club. La scena ha creato scompiglio in tribuna e ha richiesto l’intervento immediato delle security. La società nerazzurra ha condannato l’accaduto e ha promesso di collaborare con le autorità per fare luce sulla vicenda.

Un tifoso dell’Inter Club San Marino è stato identificato come responsabile del lancio del petardo avvenuto a Cremona durante Cremonese-Inter, episodio che ha coinvolto Emil Audero, colpito a una gamba dall’ordigno esploso in campo. L’accaduto, avvenuto dal settore occupato dai sostenitori nerazzurri, ha aperto un fronte disciplinare e giudiziario che ora entra nella fase delle responsabilità individuali. La presa di distanza dell’Inter Club San Marino. A poche ore dai fatti è arrivata la posizione ufficiale dell’Inter Club San Marino, che ha confermato l’appartenenza del tifoso al proprio sodalizio, prendendo però una netta e pubblica distanza dal gesto. 🔗 Leggi su Como1907news.com

