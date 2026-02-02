Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso dell’Inter Club San Marino ha lanciato un petardo verso il portiere Audero. Il petardo è esploso a pochi centimetri da lui, ferendolo alla gamba. Il comunicato ufficiale dell’associazione conferma che si trattava di un loro socio, ma sostiene di non sapere le sue intenzioni. La vicenda ha suscitato scalpore e ora si attende l’indagine delle autorità sportive e di polizia.

È un socio dell’ Inter Club San Marino il tifoso responsabile del lancio del petardo che, nel corso della partita tra Cremonese e Inter, è esploso a pochi centimetri dal portiere grigiorosso Emil Audero, provocandogli una ferita alla gamba. A chiarirlo è lo stesso club nerazzurro sammarinese, che ha diffuso un comunicato per prendere le distanze dall’accaduto. “Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto – si legge nella nota – Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A lanciare il petardo verso Audero un nostro socio, non potevamo sapere le sue intenzioni”: il comunicato dell’Inter Club San Marino

