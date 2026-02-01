Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter Marotta | Gesto insulso e clamoroso Cosa rischia il club nerazzurro

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere nerazzurro Audero è stato colpito da un petardo lanciato dagli spalti. L’episodio ha scatenato reazioni e commenti, con Marotta che ha definito il gesto “insulso e clamoroso”. La società potrebbe rischiare sanzioni, mentre i giocatori cercano di concentrarsi sul campionato, dove l’Inter ha vinto 2-0 e mantiene la vetta della classifica.

L'Inter vince 0-2 in casa della Cremonese, mantiene la testa della classifica e vola a +8 sul Milan, che giocherà martedì sul campo del Bologna. A macchiare però una serata positiva per i nerazzurri è stato quanto accaduto nel secondo tempo della gara, al 49esimo: dal settore ospiti è infatti arrivato in campo un petardo accanto alla porta di Emil Audero, portiere della Cremonese, che è subito finito a terra stordito. Il match è stato sospeso per circa 3 minuti, poi Audero – che in un primo momento ha spiegato all'arbitro di avere problemi di udito in un orecchio – si è rialzato e tutto è ripreso normalmente.

Lautaro "Dedico il gol a mia figlia". Marotta condanna il petardo verso Audero: "Gesto insulso"
Lautaro Martinez dedica il gol a sua figlia, mentre Marotta condanna il petardo lanciato contro Audero, definendolo un gesto insulso.

Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo in campo: si accascia a terra

Audero colpito da un petardo dai tifosi Inter: caos e partita interrotta. Cosa è successo
Momenti di paura e tensione allo Zini di Cremona all'inizio del secondo tempo della sfida tra i padroni di casa e l'Inter. Con il risultato fissato sullo 0-2 nel primo tempo dalla formazione ospite, i ...

SERIE A I A Cremona l'Inter batte la Cremonese 2-0 con i gol di Lautaro Martinez al 16' e Zielinski al 31'

