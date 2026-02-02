Petardo contro Audero Marotta | Impediremo ai responsabili l' ingresso a San Siro

I tifosi della Sampdoria sono tornati a far parlare di sé dopo l’incidente di ieri sera a Cremona. Un petardo esploso vicino al portiere Audero ha creato scompiglio nel settore ospiti, portando alla sospensione della partita. La società ha già annunciato che farà di tutto per identificare i responsabili e impedire loro di entrare a San Siro in futuro. Marotta, invece, ha detto che ci vorrà tempo, ma l’obiettivo è chiudere le porte a chi mette a rischio la sicurezza.

L'obiettivo primario è quello di identificare tutti i responsabili di quanto avvenuto ieri sera a Cremona. Lo ha detto il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, parlando con l'Ansa del petardo lanciato dal settore della tifoseria nerazzurra che ha colpito il portiere Emil Audero. Una volta identificati "l'Inter provvederà a esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro - ha spiegato Marotta -. Inoltre, procederà nei loro confronti davanti all'autorità giudiziaria. Il petardo, secondo quanto al momento ricostruito, sarebbe stato lanciato nella metà campo avversaria da un tifoso dell'Inter.

