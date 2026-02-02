L’Inter si prepara a prendere provvedimenti dopo l’episodio a Cremona, dove un petardo lanciato dalla tifoseria nerazzurra ha colpito il portiere Emil Audero. Marotta annuncia azioni legali e la squadra non vuole tollerare simili comportamenti, promettendo di intervenire con fermezza. Intanto, i responsabili rischiano di essere esclusi da San Siro.

L’ Inter è pronta a intervenire con decisione dopo l’episodio avvenuto a Cremona, dove un petardo lanciato dal settore della tifoseria nerazzurra ha colpito il portiere grigiorosso Emil Audero. La posizione del club A chiarire la linea della società è stato il presidente Beppe Marotta, che ha confermato il pieno supporto alle indagini delle autorità competenti. «Siamo in stretto contatto con le Autorità per l’accertamento delle responsabilità – ha dichiarato – e nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili l’Inter eserciterà la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro ». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Petardo contro Audero, Marotta: “Fuori da San Siro e azioni legali contro i responsabili”

