Durante la partita di Cremona, un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo contro il portiere Audero. L’episodio ha portato i vertici a valutare l’ipotesi di squalificare il campo, segnando un giro di vite contro i comportamenti violenti tra i sostenitori nerazzurri. La società ora rischia sanzioni serie, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando i video per identificare il responsabile.

Il petardo lanciato in campo dal “tifoso” dell’Inter a Cremona contro il portiere di casa Audero potrebbe costare caro alla società nerazzurra. Ma la Figc ha in mente un giro di vite contro i tifosi violenti che ancora riescono, e non si sa come, a fare entrare negli stadi razzi e fumogeni. La possibile squalifica e il divieto di trasferta. Il giudice sportivo si pronuncerà domani. Oltre alla multa sicura per la società di Marotta (50mila euro) non è da escludere che un settore di San Siro resti chiuso per la partitissima Inter-Juventus del 14 febbraio. Ed è assai probabile che dal Cams arrivi il divieto di trasferta per i tifosi interisti per le prossime partite di campionato, senza distinzioni tra residenti a Milano e in altre città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Petardo contro Audero, l’Inter rischia la squalifica del campo: giro di vite contro i tifosi violenti

Approfondimenti su Petardo Inter

L’incidente con il petardo esploso vicino a Audero durante la partita ha riacceso le polemiche sull’eventuale rischio per i giocatori.

I tifosi dell'Inter hanno lanciato un petardo contro Audero durante la partita a Cremona.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Petardo Inter

Argomenti discussi: Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e clamoroso; Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, cosa è successo e cosa rischia il club nerazzurro. Marotta: Gesto insulso; Petardo contro Audero in Cremonese-Inter: cosa rischiano i nerazzurri e cosa dice il regolamento; Audero colpito da un petardo durante Cremonese-Inter: la ricostruzione.

Inter, tifoso arrestato dopo il lancio di un petardo contro Audero: ecco cosa è successoUn appassionato tifoso dell'Inter ha scagliato un petardo contro il portiere Audero, causando un infortunio serio e la conseguente arresto del colpevole. notizie.it

Petardo contro Audero, tifoso interista piantonato in ospedale a Cremona. Multa e squalifiche: cosa rischia il club nerazzurroL’autore del gesto, che ha perso due dita, non farebbe parte del tifo organizzato. Tuttavia la società meneghina e i propri sostenitori potrebbero incappare anche nella chiusura della Curva o dell’int ... ilgiorno.it

Il tifoso interista che ha lanciato un petardo sfiorando il portiere della Cremonese Emil Audero ieri durante il match contro i nerazzurri è stato individuato: si trova in ospedale, perché ha perso due-tre dita pasticciando con un altro petardo che gli è esploso in facebook

Petardo contro #Audero, #Inter Club San Marino: "Era un nostro socio, sarà espulso" x.com