Cosa rischia l'Inter per il petardo che ha sfiorato Audero | non solo una multa pesante
L’Inter rischia una multa salata dopo che un petardo ha sfiorato Audero durante la partita. Il Codice di Giustizia Sportiva non ammette ambiguità: le società sono responsabili del comportamento dei propri tifosi. La società nerazzurra dovrà affrontare le conseguenze di questo episodio, che mette ancora una volta sotto i riflettori la questione della sicurezza negli stadi.
Il Codice di Giustizia Sportiva è chiaro su casi del genere: le società sono responsabili del comportamento dei propri sostenitori. Ecco gli scenari possibili, dal meno grave al più drastico.🔗 Leggi su Fanpage.it
