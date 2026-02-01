Cosa rischia l'Inter per il petardo che ha sfiorato Audero | non solo una multa pesante

L’Inter rischia una multa salata dopo che un petardo ha sfiorato Audero durante la partita. Il Codice di Giustizia Sportiva non ammette ambiguità: le società sono responsabili del comportamento dei propri tifosi. La società nerazzurra dovrà affrontare le conseguenze di questo episodio, che mette ancora una volta sotto i riflettori la questione della sicurezza negli stadi.

Il Codice di Giustizia Sportiva è chiaro su casi del genere: le società sono responsabili del comportamento dei propri sostenitori. Ecco gli scenari possibili, dal meno grave al più drastico.🔗 Leggi su Fanpage.it

I tifosi dell'Inter hanno lanciato un petardo contro Audero durante la partita a Cremona.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo ha colpito il portiere Audero, causando un serio spavento.

Petardo in Cremonese-Inter: sconfitta a tavolino?Al 49? della ripresa di Cremonese-Inter, l’arbitro Davide Massa è stato costretto ad interrompere il gioco a causa di un petardo piovuto in campo nei pressi di Audero da parte del settore occupato dal ... passioneinter.com

