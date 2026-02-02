Petardo a Cremona cosa rischia l’Inter | sanzioni in vista anche per Inter-Juve

Un petardo lanciato dal settore ospiti durante la partita tra Cremonese e Inter ha interrotto il match e messo in allarme tutti i presenti. L’episodio è avvenuto all’inizio del secondo tempo, quando il petardo ha colpito l’area di gioco e ha stordito il portiere Emil Audero, che si è fermato per alcuni istanti. La situazione potrebbe portare a sanzioni per l’Inter, anche in vista della prossima gara contro la Juventus. La società nerazzurra rischia di dover affrontare multe o altre misure disciplinari a causa di

L' Inter ha vinto sul campo a Cremona, ma il successo è stato segnato da un grave episodio avvenuto all'inizio del secondo tempo, quando un petardo lanciato dal settore ospiti ha colpito l'area di gioco, costringendo Emil Audero, portiere della Cremonese, a fermarsi dopo essere rimasto stordito. L'estremo difensore ha poi ripreso regolarmente la partita, evitando l'interruzione definitiva del match, ma l'accaduto apre ora il tema delle sanzioni disciplinari e delle possibili conseguenze per il club nerazzurro e la sua tifoseria, anche in vista della prossima gara casalinga contro la Juventus. Nessuna gara persa a tavolino, ma il caso resta aperto.

