Prima lo scippo presunto nel quartiere poi va sotto casa della suocera e la minaccia di morte
Un episodio di violenza si è verificato nel quartiere, con un presunto tentativo di furto, seguito da un episodio minaccioso sotto casa della suocera. La situazione, che evidenzia tensioni nelle relazioni interpersonali, è stata prontamente affrontata dagli agenti della questura di Bolzano, che hanno avviato le indagini per chiarire i fatti e garantire la sicurezza dei coinvolti.
Si sa, non sempre i rapporti tra generi e suocere sono idilliaci, ma in questo caso si è superato abbondantemente il limite; a maggior ragione, poi, dopo quello che hanno scoperto gli agenti della questura di Bolzano.La vicendaTutto è iniziato lo scorso 5 gennaio, in zona Don Bosco, quando la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
