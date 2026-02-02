Perde l' equilibrio e viene investito dal treno in metro a Milano in due hanno provato a salvarlo | Terribile

Questa mattina a Milano, un uomo è caduto sui binari della metro alla fermata Zara. Si pensa che fosse ubriaco, e i passanti hanno tentato di aiutarlo, ma senza successo. Un treno in corsa lo ha investito, lasciando tutti sotto shock. La scena è stata molto dura da vedere. I soccorritori sono intervenuti subito, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Un uomo è stato investito da un treno della metro a Milano, alla fermata Zara, sulla linea gialla (M3). Secondo le prime testimonianze, avrebbe perso l’equilibrio sulla banchina, cadendo sui binari: due persone avrebbero provato a farlo rialzare per evitare l’impatto, ma senza riuscirci. La persona sarebbe ricoverata in gravi condizioni. Interrotta la linea tra Centrale e Maciachini. Il racconto del testimone L’incidente sarebbe avvenuto lunedì 2 febbraio, l’allarme – riferisce Repubblica – sarebbe stato lanciato alle ore 9:24. Un uomo di mezza età, forse ubriaco, avrebbe perso l’equilibrio sulla banchina della fermata Zara, sulla linea gialla (in direzione San Donato), finendo sui binari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

