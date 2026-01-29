Davide investito e derubato a Torino i ragazzi che hanno provato a salvarlo | Scena difficile da affrontare

Questa mattina a Torino, la scena di Davide Borgione che cade dalla bici, viene investito da un'auto e derubato mentre giace a terra, ha lasciato tutti senza parole. I ragazzi che hanno tentato di aiutarlo hanno raccontato di aver visto una scena difficile da affrontare. La polizia sta indagando su quanto accaduto e cerca testimoni.

Lo scorso weekend a Torino Davide Borgione, 19 anni, è caduto dalla bici, è stato investito da un'auto e derubato mentre era in fin di vita. Poco dopo è morto per le ferite riportate. I ragazzi che hanno chiamato i soccorsi: "Quando è arrivata l’ambulanza, non mostrava più segni di vita. Fermarsi era un dovere morale".🔗 Leggi su Fanpage.it

In un'area di Torino, due giovani sono stati indagati per aver derubato un ragazzo caduto e privo di sensi.

In un triste episodio, sono stati identificati i responsabili del furto ai danni di Davide Borgione, il giovane deceduto in un incidente in bicicletta a Torino.

Davide investito e derubato a Torino, i ragazzi che hanno provato a salvarlo: Scena difficile da affrontareLo scorso weekend a Torino Davide Borgione, 19 anni, è caduto dalla bici, è stato investito da un'auto e derubato mentre era in fin di vita ... fanpage.it

Incastrati dalle telecamere i due sciacalli che hanno derubato il 19enne investito e poi morto a TorinoGrazie alle immagini delle telecamere si è risaliti all'identità dei due giovani che, mentre Davide era a terra dopo essere caduto dalla bicicletta, si sono avvicinati solo per rubargli il portafoglio ... dire.it

Ultim’ora "Andava a zig zag.." Davide Borgione investito mentre andava in bici, rompe il silenzio l'automobilista che l'ha investito facebook