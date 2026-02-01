Mateta Milan visite mediche in corso a Londra | ecco cosa manca per chiudere l’ex obiettivo della Juventus

A Londra, l’attaccante del Milan sta facendo le visite mediche. I rossoneri puntano a chiudere l’affare con il giocatore, che ha già iniziato i controlli per trasferirsi in Italia. Ora resta solo da definire gli ultimi dettagli per ufficializzare l’accordo.

Mateta Milan, i rossoneri chiudono il colpo in Inghilterra, test medici già partiti per l’attaccante. Spalletti perde definitivamente l’obiettivo numero uno. Il finale di questa sessione invernale di calciomercato regala l’ennesimo colpo di scena, un intreccio che ha il sapore amaro della beffa per la dirigenza della Juventus e quello dolce del trionfo per i rivali rossoneri. Mentre alla Continassa si fanno i conti con le difficoltà nel reperire un centravanti, il Milan ha sferrato l’attacco decisivo, bruciando la concorrenza e assicurandosi uno dei pezzi pregiati della Premier League. Jean-Philippe Mateta è virtualmente un nuovo giocatore del Diavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Svolta Milan, è fatta per Mateta dal Crystal Palace: visite mediche in corso a LondraIl Milan si prepara a rinforzare il proprio attacco con Jean-Philippe Mateta. Il francese era già stato nel mirino del club in vista dell’estate, ma stando agli ultimi ... tuttonapoli.net

Il Milan chiude per Mateta dal Crystal Palace: visite mediche in corso a LondraIl Milan si appresta a mettere le mani su un nuovo attaccante e a regalarsi il profilo di Jean-Philippe Mateta (28 anni), ormai da qualche ora il prescelto. tuttomercatoweb.com

Dall'Inghilterra: Milan, via libera per Mateta. Oggi le visite mediche #MilanPress - facebook.com facebook

L'eventuale arrivo di Mateta non porterà alla cessione di Nkunku. Pur avendo alcune proposte, ha scelto di chiudere la stagione al Milan. E il club, d'accordo con Allegri, non forzerà la mano perché un parco attaccanti con un elemento in più non sarebbe un dr x.com