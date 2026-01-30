Calciomercato Milan Mateta ad un passo | pianificate le visite mediche

Il Milan si avvicina a ufficializzare l’arrivo di Mateta. Il club rossonero ha già programmato le visite mediche e si prepara a concludere l’affare. Nei prossimi giorni, l’attaccante dovrebbe sottoporsi ai controlli prima di vestire ufficialmente la maglia del Milan.

Il Milan sente di aver in pungo Mateta. Dopo aver alzato l'offerta in mattinata, come riferito precedentemente, arrivato delle altre novità. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan, dopo aver trovato l'accordo con il club e con il calciatore sulle cifre 3,5 milioni di stipendio + bonus), sta già pianificando le visite mediche del calciatore francese. Il centravanti del Crystal Palace potrebbe effettuare le visite mediche nella giornata di domenica. sSono rimasti da limare gli ultimi dettagli con il club inglese, ma il calciatore starebbe spingendo fortemente per trasferirsi al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il calciomercato del Milan si arricchisce con l’arrivo di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco nato nel 1993, che sta sostenendo le visite mediche presso la clinica del club.

