Per sospendere l’assicurazione mi chiedono i documenti Parla il proprietario dell’auto in bilico di Niscemi | il parcheggio prima della frana

Marcello Di Martino si trova in mezzo a un mare di problemi. La sua auto, rimasta sotto la frana che ha colpito Niscemi, è diventata simbolo del disastro. Ora, per sospendere l’assicurazione, gli chiedono di consegnare dei documenti che ancora non ha. La macchina è parcheggiata in un’area a rischio, e lui si scontra con le difficoltà burocratiche mentre cerca di capire come muoversi. La sua situazione si complica, tra danni materiali e la paura di perdere anche ciò che gli resta.

Oltre al danno, la beffa. Sta vivendo un vero incubo Marcello Di Martino, il proprietario della macchina diventata il simbolo del dramma che sta vivendo Niscemi, il paesino in provincia di Caltanissetta devastato dalle frane e dal ciclone Harry. L’80enne, geometra in pensione, è il titolare della Ford Fiesta sospesa in bilico sullo strapiombo. Ora vorrebbe sospendere la polizza assicurativa che scade ad agosto, ma non può farlo perché i documenti che servono sono andati persi, così come quasi tutto il resto, proprio nella frana. «Mi hanno detto che hanno bisogno dei documenti. Ma come faccio a recuperarli, ho detto», dice ad Andrea Pasqualetto, inviato del Corriere della Sera.🔗 Leggi su Open.online

Una frana si è staccata a Niscemi, portando via un costone di montagna e lasciando il veicolo di un residente in bilico su uno strapiombo.

Questa mattina a Niscemi un elicottero ha sorvolato la zona della frana, offrendo immagini impressionanti.

