Niscemi in volo sulla frana L' auto in bilico sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo Peggio del Vajont Il video dall' elicottero

Questa mattina a Niscemi un elicottero ha sorvolato la zona della frana, offrendo immagini impressionanti. Un'auto si trova in bilico sul bordo del baratro, mentre il Belvedere è stato salvato per miracolo. La frana ha fatto crollare circa 350 milioni di metri cubi di terreno, una perdita enorme. La frase di Ciciliano, che ha definito la situazione “peggio del Vajont”, ha fatto scalpore. La scena trasmette tutta la paura e la potenza di questa catastrofe naturale.

DAL NOSTRO INVIATO NISCEMI - Di qua la piana di Gela, di la cittadina al centro dell’emergenza: la «nuova» Niscemi. Vista dall’alto è un grumo di case sulla cima di una collina che ha alla base una fascia giallo ocra alta una cinquantina metri. È la grande frana che disegna una sorta di esse e va da sudest a nordovest cingendo l’agglomerato urbano per oltre quattro chilometri. Balza all’occhio ed è già diventata un punto di riferimento per i piloti che volano su quest’angolo di Sicilia meridionale. Siamo a bordo di un AW139 della sezione aerea della Guardia di finanza di Catania, elicottero che in questi brutti giorni di gennaio sorvola l’area del disastro per monitorarlo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Niscemi, in volo sulla frana. L'auto in bilico sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo. «Peggio del Vajont» Il video dall'elicottero Approfondimenti su Niscemi Vajont Niscemi, in volo sulla frana. L'auto sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo. «Spariranno altri 30 metri di città». Il video Una frana enorme ha travolto parte di Niscemi, facendo temere il peggio. Niscemi, in volo sulla frana. L'auto sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo. «Spariranno altri trenta metri di città» A Niscemi, un tratto di città rischia di scomparire nel nulla. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Niscemi Vajont Argomenti discussi: Niscemi, in volo sulla frana. L'auto in bilico sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo: Qui è peggio del Vajont; Meloni, blitz a Niscemi. In volo sulla frana: Indennizzi senza ritardi; La devastazione a Niscemi dopo la frana: le immagini dal drone; Niscemi, case sventrate sul precipizio: le conseguenze della frana viste dall'elicottero. Niscemi, in volo sulla frana. L'auto sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo. «Spariranno altri trenta metri di città»La frase choc di Ciciliano: «Qui è peggio del Vaiont». Crollati 350 milioni di metri cubi di terreno. La frana è lunga 4,7 chilometri e ha una pendenza del 75% ... msn.com Meloni, blitz a Niscemi. In volo sulla frana: Indennizzi senza ritardiLa presidente del Consiglio nel comune del Nisseno in parte evacuato. Vertice sull’emergenza, nessun contatto con i residenti. Poi tappa a Catania ... repubblica.it Niscemi, in volo sulla frana. L'auto sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo. «Spariranno altri trenta metri di città» x.com La sinistra tocca il fondo Sulla difficile situazione della frana di Niscemi stiamo assistendo a una polemica che somiglia a un inquietante volo di avvoltoi. Non so quante volte sia capitato che di fronte all’emergenza si avesse nel giro di tre giorni un significativ - facebook.com facebook

