Una frana si è staccata a Niscemi, portando via un costone di montagna e lasciando il veicolo di un residente in bilico su uno strapiombo. L’uomo ha chiesto di sospendere la polizza, ma l’assicurazione gli risponde chiedendo i documenti. Nel frattempo, la sua auto si trova in una posizione pericolosa, visibile in tutte le immagini della devastazione. La situazione resta critica, e ora si aspetta un intervento urgente per mettere in sicurezza la zona.

È venuto giù un intero costone della montagna e il suo veicolo è entrato a far parte dell’immaginario collettivo poiché in bella mostra (si fa per dire) nell’immagine simbolo della sciagura, quella che campeggia ovunque. Tutti conoscono quella utilitaria grigia, ma evidentemente non l’agenzia assicurativa dove è stata stipulata la polizza auto del veicolo. Quella raccontata da Marcello Di Martino è una storia paradossale. Ottant’anni, geometra in pensione, per anni ha lavorato al Comune di Niscemi, dove il ciclone Harry ha provocato il cedimento di una parte del costone su cui si erige il paese; Di Martino è il proprietario della Ford Fiesta che si vede nelle foto e nei video condivisi dai media per raccontare il crollo della cittadina in provincia di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana di Niscemi, il paradosso: vuole sospendere la polizza, l’assicurazione chiede i documenti, ma la sua auto è in bilico sullo strapiombo

Questa mattina a Niscemi un elicottero ha sorvolato la zona della frana, offrendo immagini impressionanti.

A Niscemi una palazzina di tre piani è crollata questa mattina.

Il Capo della Protezione civile: 'La frana di Niscemi è ancora in movimento'La frana di Niscemi è ancora in movimento, anche se la velocità sta rallentando. ansa.it

Niscemi, Ciciliano: Frana ancora in movimento. Riaperte le scuoleSono oltre 1.000 le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa della frana. Il Comune si è attivato per garantire servizi a questi cittadini. I Vigili del Fuoco e i volontari di ... adnkronos.com

Ciciliano: "La frana è in movimento". Niscemi si mobilità per salvare la biblioteca "Angelo Marsia... "La frana di Niscemi è ancora in movimento, anche se la velocità sta rallentando", lo ha detto stamattina il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ha facebook

#Frana #Niscemi: la comunicazione sulla riapertura delle #scuole x.com