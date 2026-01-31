Poliziotto aggredito dai manifestanti a Torino Piantedosi | Urgenti nuovi strumenti contro i violenti

Questa mattina a Torino un poliziotto è stato aggredito durante una manifestazione. Alcuni manifestanti hanno cercato di scappare con la forza, scatenando una colluttazione che ha portato al pestaggio dell’agente. Il ministro Piantedosi chiede ora strumenti più efficaci per contrastare i violenti che si mimetizzano tra i manifestanti e mettono a rischio l’ordine pubblico.

«Le immagini del vigliacco e infame pestaggio di un poliziotto da parte di questi squadristi rossi confermano l’urgenza di ricorrere a nuovi e più forti strumenti per sconfiggere i violenti e i delinquenti che si nascondono dietro i movimenti ed il diritto di manifestare. La settimana prossima sarà quella in cui discuteremo e lavoreremo per proporre nuove norme anche per questo». Lo scrive su X il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito agli incidenti di Torino. «Sarà anche l’occasione - prosegue - per vedere chi sta veramente dalla parte dello Stato e di chi lo rappresenta. Con i fatti e non solo a chiacchiere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il disegno di legge sulla sicurezza prevede norme mirate a limitare il possesso e la vendita di strumenti con lama flessibile e acuminata superiore a cinque centimetri.

