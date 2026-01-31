Durante una manifestazione a Torino, un poliziotto è stato preso a calci e pugni dai manifestanti. La scena è stata ripresa dalle telecamere e mostra gli agenti sotto assedio, con alcuni che usano anche un martello. Piantedosi ha chiesto di introdurre nuovi strumenti per fronteggiare i violenti. La polizia sta cercando di gestire la situazione e identificare i responsabili.

Lo hanno colpito a calci, pugni e colpi di martello. Poi ancora con più violenza, con tutto quello che avevano a portata di mano. La vittima di questa scena, immortalata da un video, è un agente di 29 anni del reparto mobile di Padova. Era in servizio a Torino per la manifestazione, a pochi metri dal campus universitario Luigi Einaudi, durante gli scontri scoppiati al termine del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. A salvarlo sono stati i suoi colleghi intervenuti per proteggerlo. Ora Alessandro è ricoverato al pronbto soccorso chirurgico in un ospedale di Torino. Ha riportato contusioni multiple e una ferita da martello sulla coscia sinistra, già suturata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Poliziotto preso a calci e pugni dai manifestanti a Torino VIDEO Piantedosi: "Urgenti nuovi strumenti contro i violenti"

Questa mattina a Torino un poliziotto è stato aggredito durante una manifestazione.

Un poliziotto è stato preso di mira durante un corteo a Torino.

