Draghi scuote ancora l’Ue | Rischia di diventare subordinata e deindustrializzata

Mario Draghi torna a lanciare un avvertimento all’Unione Europea. Durante la consegna di una laurea honoris causa a Leuven, l’ex presidente del Consiglio ha detto che l’Europa rischia di diventare subordinata e deindustrializzata se non riprende il controllo dei propri interessi. Draghi ha insistito sul fatto che senza una maggiore capacità di difendere i propri valori, il Vecchio Continente potrà solo perdere peso nel mondo.

“Un’Europa incapace di difendere i propri interessi non potrà preservare a lungo i propri valori“. Ne è convinto Mario Draghi che, ricevendo la laurea honoris causa a Leuven, in Belgio, rimarca quanto il Vecchio continente abbia bisogno di potere nelle proprie mani. E di come questo richieda “che l’Europa passi dalla confederazione alla federazione“. Parole nette e scandite con polso che sono di fatto la chiave di lettura della visione dell’ex presidente della Banca centrale europea che, ancora una volta, torna a scuotere i Paesi membri che si troverebbero dinanzi non più ad un problema di aggiustamento tecnico bensì ad una scelta politica di fondo che occorre perseguire con decisione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Draghi scuote ancora l’Ue: “Rischia di diventare subordinata e deindustrializzata” Approfondimenti su Draghi Europa Draghi: Ue richia di ritorvarsi divisa, subordinata e deindustrializzata Draghi avverte che l’Europa rischia di dividersi, perdere sovranità e vedere ridotta la propria capacità industriale. Draghi sull'Europa: "Rischia di essere subordinata" Mario Draghi torna a parlare di Europa e mette in guardia: rischia di diventare troppo subordinata. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Draghi Europa Draghi scuote l'Europa: 'rischio stagnazione senza un cambio di passo sull'IA'Dal Politecnico di Milano, Mario Draghi avverte che l'Europa rischia la stagnazione economica senza una rapida adozione dell'Intelligenza Artificiale. Nei giorni scorsi, anche Christine Lagarde ha ... hwupgrade.it DRAGHI vs VON DER LEYEN/ I dogmi green che l’Ue fatica ancora a scrollarsi di dossoNel suo discorso di ieri a Bruxelles, Mario Draghi ha affrontato temi importanti sul presente e il futuro energetico dell'Ue >Da ieri si può essere più ottimisti sul futuro del motore endotermico in ... ilsussidiario.net Mario Draghi torna a scuotere l’Unione europea con un messaggio diretto e senza sconti. In un videomessaggio diffuso in occasione dell’assegnazione del Premio Carlo Magno 2026, l’ex presidente della Bce e del Consiglio ha avvertito che l’Europa affronta - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.