Riforma Pensioni 2026 | si torna alla Fornero perchè l’Italia spende il 16% del Pil in previdenza

La riforma delle pensioni 2026 si concentra sulla possibile reintroduzione delle norme della legge Fornero, in un contesto in cui l’Italia destina circa il 16% del Pil alla spesa pensionistica, la più alta al mondo. Questo dato evidenzia la sostenibilità del sistema previdenziale e la necessità di riflessioni a livello economico e politico, senza alimentare polemiche, ma con un’analisi approfondita delle implicazioni future.

Il tema previdenziale è tornato al centro del dibattito pubblico, non per un nuovo scontro politico, ma per un dato strutturale che continua a preoccupare economisti e istituzioni: la spesa pensionistica italiana, considerando sia la componente previdenziale sia quella assistenziale, rappresenta oggi la quota più elevata al mondo in rapporto al Pil. A ricordarlo è un’analisi approfondita pubblicata dal Sole 24 Ore e firmata da Gianni Trovati, che ricostruisce le ragioni di un primato destinato a consolidarsi nei prossimi anni. Il nodo, come chiarisce il quotidiano economico, non è più solo politico. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

