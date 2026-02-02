Pedro Felipe Sassuolo | è fatta Il difensore brasiliano ha firmato Ecco la formula dell’operazione con la Juventus

La trattativa tra Sassuolo e Juventus per Pedro Felipe è ufficiale. Il difensore brasiliano ha firmato il contratto e si prepara a indossare la maglia bianconera. La formula dell’accordo non è ancora stata svelata, ma l’operazione è ormai definita.

di Marco Baridon e tutti i dettagli. Dopo che se n'è parlato a lungo negli ultimi giorni, finalmente arriva anche la conferma ufficiale. Pedro Felipe giocherà nel Sassuolo in questa seconda metà di stagione. Il difensore brasiliano, stando a quanto appreso da , ha firmato con il club neroverde. L'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Juventus, che così non perde il controllo su un ragazzo che promette bene.

