Questa sera alle 20 il Sassuolo scende in campo, ma il club ha già messo le mani sul mercato invernale. Come Muharemovic, anche Pedro Felipe potrebbe arrivare da Marsiglia, e le trattative sono già in corso. I neroverdi vogliono rafforzare la squadra in anticipo, puntando su giovani talenti stranieri.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Stasera alle 20 suona la campanella, ma a quanto pare il Sassuolo si è già mosso per tempo, e buona parte del suo mercato invernale lo ha già disegnato. Compensando, di fatto, le entrate con le uscite e ritinteggiando la rosa a disposizione di Fabio Grosso in modo da surrogare le lungodegenze, garantendosi al contempo opportunità da valutare da qui a giugno e soprattutto la possibilità di dare minuti a chi fin qua non ne ha avuti troppi. Facile, peraltro, nel senso che il mercato invernale non doveva dare nessuna particolare risposta ad una squadra cui le ultime due vittorie hanno assicurato quella salvezza virtuale cui starà a Fabio Grosso e ai suoi dare forma compiuta facendo i punti che mancano (non dovrebbero mancarne troppi, oggi la quota ‘matematica’ è a 31, anche si dovesse alzare resterà a ridosso dei 35) a raggiungerla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pedro Felipe come Muharemovic. E da Marsiglia arriva un doppio colpo

Approfondimenti su Pedro Felipe Marsiglia

Il Sassuolo ha messo a segno due acquisti importanti dal Marsiglia, con Garcia e Bakola che arrivano in neroverde.

La Juventus ha ufficializzato il trasferimento di Pedro Felipe al Sassuolo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pedro Felipe Marsiglia

Argomenti discussi: Juve, Pedro Felipe va al Sassuolo. E occhio a Muharemovic: può tornare a Torino; Juventus, ai dettagli la cessione di Pedro Felipe al Sassuolo. È l'antipasto per Muharemovic?; Pedro Felipe Sassuolo, tutto confermato: accordo in chiusura con la Juve. Le ultime; Juve Pedro Felipe va al Sassuolo E occhio a Muharemovic | può tornare a Torino.

Juventus, ai dettagli la cessione di Pedro Felipe al Sassuolo. È l'antipasto per Muharemovic?Juventus e Sassuolo sono ormai molto vicine a chiudere l’accordo per il passaggio di Pedro Felipe in Emilia. Come riferito gazzetta.it, nelle ultime. tuttomercatoweb.com

Juve-Sassuolo, accordo vicino per Pedro Felipe: Sullo sfondo anche il dossier MuharemovicJuventus e Sassuolo sono ormai a un passo dalla chiusura dell’operazione che porterà Pedro Felipe in Emilia. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, nelle ultime ore i contatti tra i ... tuttojuve.com

«Chissà che nel suo futuro possa essere ancora Torino, insieme a Yildiz che è uno dei suoi più cari amici. » Pedro Felipe è pronto a iniziare una nuova avventura: la Juventus ha trovato l’accordo con il Sassuolo per il suo passaggio in prestito con diritto di risc - facebook.com facebook

Sassuolo - Pedro Felipe: Operazione in prestito con diritto di riscatto (con eventuale percentuale sulla rivendita in caso di riscatto). [ @DiMarzio] x.com