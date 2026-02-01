La Juventus ha ufficializzato il trasferimento di Pedro Felipe al Sassuolo. Il difensore brasiliano si trasferisce in Emilia in prestito con diritto di riscatto e una percentuale in favore dei bianconeri. Intanto, attenzione anche a Muharemovic, che potrebbe tornare a Torino nelle prossime settimane.

Juve e Sassuolo verso la fumata bianca per il trasferimento in Emilia di Pedro Felipe. Le parti si sono avvicinate molto nelle ultime ore, trovando un compromesso utile per avere garanzie sulla formula: il difensore andrà in neroverde sulla base del prestito con diritto di riscatto, ma nel caso di una cessione definitiva i bianconeri manterranno il 30% sulla rivendita. Dopo gli ultimi mesi vissuti in prima squadra da aggregato, al termine di una parentesi di un anno e mezzo in Next Gen, per il brasiliano arriva la grande opportunità in massima serie. Sullo sfondo dell'operazione Pedro Felipe - non solo per affinità nella struttura dell'operazione - c'è anche Muharemovic, che il Sassuolo ha acquisito con la promozione in A pur dovendo riconoscere il 50% sulla rivendita alla Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Pedro Felipe va al Sassuolo. E occhio a Muharemovic: può tornare a Torino

Approfondimenti su Juve Sassuolo

La Juventus si prepara a cedere Pedro Felipe in prestito al Sassuolo.

La possibilità di un trasferimento di Muharemovic all’Inter potrebbe concretizzarsi già a gennaio, aprendo nuove opzioni per la difesa dei nerazzurri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juve Sassuolo

Argomenti discussi: FLASH| Cessione in prestito per la Juve: Pedro Felipe resta in Serie A, accordo a un passo; Calciomercato Sassuolo: non solo Marsiglia, accordo con la Juve per Pedro Felipe; Sassuolo, nuovi contatti per Pedro Felipe della Juve: si va verso il prestito con diritto di riscatto; Pedro Felipe verso il Sassuolo, si avvicina l'accordo con la Juventus: i dettagli dell'operazione.

Addio alla Juventus, Pedro Felipe pronto a passare in prestito al SassuoloIl Sassuolo, che ha chiuso per l’acquisto di Nzola in attacco, è pronto a regalare a Fabio Grosso un rinforzo importante anche in difesa con il centrale della Juventus pronto a mettersi a disposizione ... calciomercato.it

Juve-Sassuolo, per Pedro Felipe in neroverde si può chiudere oggiPedro Felipe, difensore centrale brasiliano classe 2004 della Juventus, attualmente in forza alla seconda squadra del club bianconero, la Next Gen, sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento, ... tuttojuve.com

Sassuolo - Pedro Felipe: Operazione in prestito con diritto di riscatto (con eventuale percentuale sulla rivendita in caso di riscatto). [ @DiMarzio] x.com

Pedro Felipe verso il Sassuolo, si avvicina l'accordo con la Juventus: i dettagli dell'operazione https://www.ilbianconero.com/liste/pedro-felipe-verso-il-sassuolo-si-avvicina-l-accordo-con-la-juventus-i-dettagli-dell-operazione/blt84552cbf7e19c97b - facebook.com facebook