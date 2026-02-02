Le indagini sulla pedopornografia sono partite all’inizio del 2024 e sono durate mesi. La rete di criminali coinvolti è complessa, e i reati sono aumentati rispetto al passato. Tuttavia, le forze dell’ordine sono riuscite a scoprire di più grazie a metodi investigativi più avanzati e approfonditi.

“Le indagini sono iniziate nel 2024, e sono state lunghe e faticose. La rete è un fenomeno complesso, e purtroppo i reati sono in crescita, ma vi è una notevole capacità di emersione del fenomeno grazie a indagini più qualificate e approfondite. Una priorità per la procura di Milano. L’età dei bambini sono molto piccoli, e l’abuso viene portato a termine con il coinvolgimento diretto della propria famiglia, soprattutto in condizioni di particolare povertà nei paesi del Sud-est asiatico. Abbiamo tratto in arresto due degli indagati perché colti in flagranza di detenzione di materiale pedopornografico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pedopornografia, Viola (procuratore Milano): "Rete fenomeno complesso, reati in crescita"

Approfondimenti su Viola Procuratore Milano

La polizia di Milano ha compiuto un arresto che definisce “eccezionale” nel contrasto alla pedopornografia.

Nel Molise, le forze dell’ordine affrontano un aumento preoccupante di reati lievi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Viola Procuratore Milano

Pedopornografia, il procuratore Viola: «Rete fenomeno complesso, reati in crescita»«Le indagini sono iniziate nel 2024, e sono state lunghe e faticose. La rete è un fenomeno complesso, e purtroppo i reati sono in crescita, ma vi è una notevole capacità di emersione del fenomeno graz ... msn.com

Pedopornografia, maxi inchiesta della Procura di Milano: Sul web cataloghi secondo i gusti dei clientiCentro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online©Andrea D'Errico/LaPresse 01-02-2007 Interni Roma Inaugurazione del ... msn.com

Per il social network la maggior parte dei contenuti segnalati da Meter "non viola le norme" - facebook.com facebook