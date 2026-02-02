Pedopornografia Viola procuratore Milano | Rete fenomeno complesso reati in crescita

Le indagini sulla pedopornografia sono partite all’inizio del 2024 e sono durate mesi. La rete di criminali coinvolti è complessa, e i reati sono aumentati rispetto al passato. Tuttavia, le forze dell’ordine sono riuscite a scoprire di più grazie a metodi investigativi più avanzati e approfonditi.

“Le indagini sono iniziate nel 2024, e sono state lunghe e faticose. La rete è un fenomeno complesso, e purtroppo i reati sono in crescita, ma vi è una notevole capacità di emersione del fenomeno grazie a indagini più qualificate e approfondite. Una priorità per la procura di Milano. L’età dei bambini sono molto piccoli, e l’abuso viene portato a termine con il coinvolgimento diretto della propria famiglia, soprattutto in condizioni di particolare povertà nei paesi del Sud-est asiatico. Abbiamo tratto in arresto due degli indagati perché colti in flagranza di detenzione di materiale pedopornografico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

