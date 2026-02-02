Pedopornografia | Viola ' arresti risultato eccezionale fenomeno odioso e in aumento'

La polizia di Milano ha compiuto un arresto che definisce “eccezionale” nel contrasto alla pedopornografia. Il fenomeno, però, continua a crescere e resta uno dei più odiosi, perché coinvolge bambini e ragazzi sfruttati per il mercato internazionale. Gli agenti hanno lavorato duramente per arrivare a questa operazione, dimostrando che, nonostante le difficoltà, si può fare strada nella lotta a questa piaga.

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Un risultato "eccezionale" a fronte di un fenomeno "in costante incremento" ed "odioso perché colpisce soggetti più deboli, mercificati e schiavizzati per un mercato internazionale". Sono le parole con cui il procuratore capo di Milano Marcello Viola apre la conferenza stampa con cui dà conto di due arresti (la pena base è di 9 anni) e di quattro persone indagate per violenza sessuale online "a distanza" ai danni di minori, fenomeno noto come 'live distant child abuse'. Un fenomeno che, sottolinea, "è da sempre una priorità di questi ufficio" e che, alla luce di tecnologie sempre più sofisticate permette "un'accresciuta capacità di emersione del fenomeno stesso" conclude Viola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Quattro persone sono state arrestate a Catania dalla Polizia, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale.

