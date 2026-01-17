Pedopornografia 4 arresti a Catania

Quattro persone sono state arrestate a Catania dalla Polizia, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale. Le autorità hanno sequestrato materiale pedopornografico di rilevante entità. L’operazione si inserisce in un’azione di contrasto ai reati contro la dignità e la tutela dei minori. La notizia evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a fenomeni di grave danno sociale e alla tutela delle vittime più vulnerabili.

