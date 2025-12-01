Australia4 arresti per pedopornografia

1.18 La polizia australiana ha arrestato 4 uomini a Sydney, accusati di far parte di una rete che condivide materiale "satanico" pedopornografico. Gli investigatori sono intervenuti dopo aver indagato su una "rete interna zionale di materiale satanico pedopornografico", ha riferito la polizia del Nuovo Galles del Sud. "Durante le indagini è stata sccoperta una rete di pedofili con sede a Sydney attivamente coinvolta nel possesso, nella distribuzione di questo materiale su un sito web gestito a livello internazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

