Bancarotta fraudolenta tra Milano Vebania Brescia e Varese | tra gli indagati anche un avvocato

Bancarotta fraudolenta. Per questo motivo la guardia di finanza del Verbano-Cusio-Ossola, sotto la direzione della procura della Repubblica presso il tribunale di Verbania, venerdì mattina ha eseguito sei misure cautelari - quattro arresti in carcere, uno ai domiciliari e un obbligo di dimora -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

