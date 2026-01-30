Iyas Ashkar lascia il Consiglio comunale

Questa mattina a Brescia si è aperto il primo consiglio comunale dell’anno con una notizia inattesa. Iyas Ashkar, presidente della commissione Commercio e vicino alla sindaca Laura Castelletti, ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di consigliere. La sua uscita dall’aula ha sorpreso molti, anche perché Ashkar rappresenta una figura di rilievo nella maggioranza. Ora si attende di capire come questa decisione influenzerà il percorso dell’amministrazione comunale.

La prima seduta dell'anno ha visto ufficializzare le dimissioni del consigliere, esponente della lista della sindaca Castelletti Si apre con una defezione il primo consiglio comunale dell'anno a Brescia. Iyas Ashkar, presidente della commissione Commercio ed esponente della lista che fa capo direttamente alla sindaca Laura Castelletti, ha ufficialmente lasciato il suo incarico di consigliere. La notizia è arrivata nel corso dell'appello, che tradizionalmente precede l'apertura dei lavori. A comunicarlo all'aula è la segretaria generale del Comune Carmelina Barilla. Ora si apre la procedura per la sostituzione: secondo i risultati delle amministrative del 2023, il primo dei non eletti è Giovanni Pasini, consigliere della Fondazione Casa di Dio onlus.

