Pedopornografia | violenza sessuale online 2 arresti sequestri in tutta Italia

La Polizia di Stato ha sgominato un giro di pedopornografia online, arrestando due persone e denunciandone altre quattro in tutta Italia. L'operazione, coordinata dalla Procura di Milano e partita dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, ha portato all’identificazione di sei soggetti coinvolti in casi di violenza sessuale “a distanza” ai danni di minori. Le indagini sono ancora in corso, ma già si contano sequestri di materiale e numerosi accertamenti in tutta Italia.

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Due arresti e quattro indagati. E' il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano e avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia postale, che ha consentito di identificare e denunciare sei persone per violenza sessuale online, "a distanza" ai danni di minori, fenomeno noto come 'live distant child abuse'. Due uomini di 47 anni e 31 anni sono stati arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e divulgazione di "ingente materiale pedopornografico". Anche a carico degli altri indagati, di età compresa tra i 47 e i 57 anni, residenti nelle province di Roma, Latina, Brescia e Milano, è stato rinvenuto e sequestrato un "importante quantitativo" di materiale informatico, che verrà sottoposto ad analisi per risalire a eventuali altri soggetti e per l'identificazione (in sinergia con le forze di polizia internazionali) dei minori coinvolti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un'ampia operazione della Polizia di Stato ha portato all'indagine di 17 persone, con 4 arresti, nell'ambito di un'indagine sulla pedopornografia online.

