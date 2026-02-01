Il Pd ' congela' le divisioni e per la segreteria schiera il tandem Paradisi-Lenzini

Questa mattina il Pd di Modena ha annunciato la scelta di un tandem composto da Paradisi e Lenzini per la guida del partito. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e divisioni interne, che ora sembrano essere messe da parte, anche se ancora non si sa quanto durerà questa unità. I due candidati hanno presentato il loro progetto, puntando a unire le diverse anime del partito e a rilanciare l’organizzazione in città. La speranza è di rafforzare il gruppo e di riprendere il cammino senza più spaccature visibili.

L'annuncio ufficiale questa mattina dopo settimane di malumori interni. Il neo-segretario: "Inizia una nuova fase. Serve un partito coeso e aperto al pluralismo" Messe da parte (forse) correnti, malumori e spaccature, il Pd di Modena rilancia il suo percorso nel nome dell'unità e della solidità, cercando di fare sintesi tra anime diverse. Questa mattina, domenica 1 febbraio, la Federazione provinciale dem ha annunciato una nuova fase con la nomina della neo-segreteria capitanata da Massimo Paradisi (sindaco di Castelnuovo), la cui candidatura dovrà essere votata dall'assemblea entro una decina di giorni, e il vice Diego Lenzini.

