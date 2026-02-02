Pc portatile sparisce durante l' orario scolastico avviate indagini sul furto

Da agrigentonotizie.it 2 feb 2026

Durante l’orario di lezione, un pc portatile è sparito dall’istituto superiore “Francesco Crispi” di Ribera. Nessuno ha visto o sentito niente, nessun comportamento sospetto è stato segnalato. Le autorità hanno avviato le indagini per capire come sia potuto succedere e chi possa essere il responsabile.

Nessuno s'è accorto di nulla, né ha notato atteggiamenti o comportamenti sospetti. Eppure un pc portatile è sparito dall'istituto scolastico superiore “Francesco Crispi” di Ribera. Ed è accaduto, nei giorni scorsi, in orario scolastico: verosimilmente dalle 11 alle 14. Non riuscendo più a ritrovare il computer, è stata presentata una denuncia di furto, a carico di ignoti, alla tenenza dei carabinieri della città delle arance. A farlo è stato, naturalmente, il responsabile dell'istituto scolastico superiore. Il danno arrecato alla scuola è stato quantificato in circa 600 euro. I militari dell'Arma hanno già avviato le indagini per cercare di individuare chi, senza destare sospetti, è riuscito ad appropriarsi - trattasi di furto appunto - del pc portatile.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

