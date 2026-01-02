Crans-Montana avviate indagini per incendio e omicidio colposi

Le autorità svizzere hanno avviato un’indagine sulla tragedia di Crans-Montana, ipotizzando reati di incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. L’obiettivo è chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, nel rispetto delle procedure investigative standard. La comunità attende aggiornamenti mentre le autorità proseguono le verifiche per fare luce su quanto accaduto.

Le ipotesi di reato nell’inchiesta aperta dalle autorità svizzere sulla strage di Crans-Montana sono incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Lo ha detto a Sion in conferenza stampa Beatrice Pilloud, procuratrice generale del Canton Vallese, precisando che «tutte le piste sono aperte». Sotto la lente d’ingrandimento i lavori svolti nel locale Constellation e i materiali impiegati, le misure di sicurezza e antincendio, il numero di persone presenti e di persone autorizzate, le vie di evacuazione e di accesso. LEGGI ANCHE: I ragazzi di Crans-Montana e l’emergenza che non spezza la narrazione social. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crans-Montana, avviate indagini per incendio e omicidio colposi Leggi anche: Strage a Crans-Montana, almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi. Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi, ultime news Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la procuratrice conferma: «Rogo partito dalle candele sulle bottiglie». Aperta inchiesta per incendio e omicidio colposi – La diretta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana, tragedia di Capodanno: almeno 47 morti e decine di feriti; Incidente mortale sugli sci a Wiriehorn, la vittima ha 16 anni; Crans-Montana: Esplosione al Bar Constellation provoca feriti e vittime; Svizzera, esplosione in una stazione sciistica a Crans-Montana durante festa di Capodanno: almeno 40 morti e 100 feriti - VIDEO. Strage di Crans-Montana – La pm conferma: “Fuoco partito da alcune candele”, l’ambasciatore: “C’erano alte uscite ma ostruite dalle fiamme” - La procuratrice: 'Fuoco partito da candele scintillanti sullo champagne' che hanno innescato un flashover ... ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, interrogati i titolari del locale. Si indaga per omicidio colposo, incendio e lesioni - È stata aperta un'inchiesta per la catastrofe di Crans- msn.com

Crans-Montana. Si scopre di chi è figlia Jessica Moretti, proprietaria del Constellation. Da non crederci - Sono Jacques e Jessica Moretti i titolari del bar “Le Constellation” di Crans- thesocialpost.it

Crans-Montana, il racconto drammatico del calciatore del Pescara sopravvissuto: "Ho visto scene molto dure" x.com

Crans-Montana: autorità a lavoro per identificare le vittime Le autorità svizzere sono a lavoro per identificare le vittime del rogo al bar "Le Constellation" che ha provocato decine di vittime e più di cento feriti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.