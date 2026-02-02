Pavimentazione del lungomare Torretta in pericolo dopo intensa ondata interventi d’urgenza in programma

Questa mattina il lungomare di Torretta, frazione di Crucoli, è stato chiuso al pubblico. Un’onda anomala, arrivata con la recente mareggiata, ha danneggiato la pavimentazione e il muretto di confine con la spiaggia. Le autorità hanno deciso di intervenire subito per mettere in sicurezza la zona, perché i rischi di crollo sono ancora elevati. Sul posto stanno lavorando i tecnici per valutare i danni e avviare gli interventi d’urgenza.

Un tratto del lungomare Kennedy a Torretta, frazione di Crucoli, è stato chiuso al pubblico dopo che un’onda anomala, scatenata da un’ultima intensa mareggiata, ha messo in serio pericolo la stabilità della pavimentazione e del muretto di confine con la spiaggia. L’ordinanza sindacale n. 9, firmata dal sindaco Cataldo Librandi il 1° febbraio 2026, ha reso immediatamente inapplicabile il transito pedonale e veicolare tra il bar Tre Stelle e il lido Nautilus. Il divieto, in vigore fino a nuova disposizione, è stato imposto per garantire la sicurezza della popolazione dopo che i rilievi effettuati dall’Ufficio Tecnico hanno rilevato un’alta probabilità di crollo della struttura costiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavimentazione del lungomare Torretta in pericolo dopo intensa ondata, interventi d’urgenza in programma Approfondimenti su Torretta Crucoli Acireale, oltre 100 volontari stamani a Stazzo per interventi sul lungomare dopo il ciclone Harry Oltre 100 volontari si sono uniti a Stazzo per interventi di ripristino del lungomare danneggiato dal ciclone Harry. Piazza Rosselli illuminata per Natale, ma la pavimentazione è ancora un pericolo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Torretta Crucoli Lungomare Torretta: rischio crollo dopo nuova mareggiataCRUCOLI TORRETTA – Torna l’allarme maltempo sul litorale ionico e si aggrava la situazione sulla costa di Crucoli, dove l’amministrazione comunale è stata costretta a chiudere un tratto nevralgico del ... ilcrotonese.it Torretta di Crucoli: prevista mareggiata, paura per il lungomareContro la mareggiata prevista a Torretta di Crucoli il sindaco dispone difese immediate. Il geologo avverte: Danni irreversibili. ilcrotonese.it Torrione, nuovi cedimenti nella pavimentazione anche a centro piazza sul Lungomare - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.