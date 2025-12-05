Piazza Rosselli illuminata per Natale ma la pavimentazione è ancora un pericolo

Nonostante l'arrivo delle nuove luminarie natalizie che stanno illuminando il centro cittadino di Qualiano, in particolare la principale Piazza Rosselli, restano irrisolti i problemi legati alle condizioni della pavimentazione. L'area pedonale, cuore della vita sociale del paese e punto di ritrovo soprattutto nel periodo delle festività, continua infatti a presentare buche, mattonelle sollevate e dislivelli che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.

