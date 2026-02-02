Paternò furto di un cellulare in centro | 22enne rintracciato e arrestato in poche ore

In meno di poche ore, i Carabinieri di Paternò hanno arrestato un giovane di 22 anni che aveva rubato un cellulare in centro. L’intervento rapido dei militari del Nucleo Radiomobile ha permesso di identificare e fermare subito il responsabile, che aveva aggredito la vittima in piazza Regina Margherita.

Intervento rapido dei Carabinieri. È stato identificato e fermato in tempi brevissimi dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò il responsabile del furto di un telefono cellulare, avvenuto in tarda mattinata in piazza Regina Margherita, nel cuore della città. Decisiva la segnalazione della vittima. A permettere ai militari dell'Arma di chiudere rapidamente il cerchio è stata la prontezza della vittima, che contattando il 112 Numero Unico di Emergenza ha fornito nome e cognome del presunto autore del furto, persona da lei conosciuta. Il sospettato rintracciato a casa.

