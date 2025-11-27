Giovane rapinato del cellulare in via Pascoli arrestato 22enne

Nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre, le Volanti della Questura di Bergamo hanno arrestato un giovane nordafricano accusato di rapina. Il ragazzo, classe 2003, irregolare sul territorio, avrebbe sottratto il cellulare a un giovane di origini cinesi appena uscito da un locale, minacciandolo con una lama. La vittima ha chiamato subito il 112 fornendo una descrizione precisa del rapinatore, rintracciato poco dopo con il telefonino e l’arma. Nel pomeriggio è stato svolto l’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a contrastare degrado, furti, rapine e spaccio nelle zone di Piazzale Marconi, Pensiline, Piazzale Alpini, Teb, via Paglia, via Bonomelli e Piazzetta Don Andre Spada. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

