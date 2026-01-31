Minacce un furto e un’arma in casa | 37enne rintracciato in centro città e arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, nato a Bergamo, che da anni vive in strada. La vicenda risale al 2021, ma i problemi con la legge sono iniziati già nel 2015, quando fu commesso un furto. Questa volta, l’uomo è stato rintracciato in centro città e trasferito in carcere, dove dovrà scontare una condanna di 3 anni e 3 mesi. La sua storia si intreccia con minacce, un furto e anche la presenza di un’arma in casa.

IL CASO. La vicenda risale al 2021, il furto al 2015. Ora un uomo di 37 anni, nato a Bergamo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e trasferito in carcere per una pena di 3 anni e 3 mesi. È stato rintracciato nel centro di Bergamo e arrestato un uomo di 37 anni, nato a Bergamo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta nella giornata di giovedì 29 gennaio dai militari della Sezione Operativa dei Carabinieri di Bergamo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 30 dicembre 2025. Durante l’attività di indagine era stata rinvenuta, nella camera da letto, una pistola risultata provento di un furto in abitazione avvenuto a Nembro nel novembre 2015 Il provvedimento restrittivo è legato a fatti risalenti al 5 ottobre 2021, avvenuti a Lallio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Nella mattinata di venerdì 9 gennaio, a Fisciano, i Carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate hanno portato a termine un'operazione su disposizione della Procura di Torre Annunziata, arrestando un 37enne.

