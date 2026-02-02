Pastena lite tra minori | due feriti

Dopo la fine delle lezioni all’Istituto Galilei, due studenti di 16 anni si sono affrontati in una lite che si è conclusa con due feriti. La rissa si è svolta in strada, davanti all’ingresso della scuola, e sono intervenuti i soccorsi. Al momento, le autorità stanno verificando i motivi della lite e l’identità delle persone coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti È avvenuta al termine delle lezioni a scuola, la lite tra due studenti, entrambi 16enni, che frequentano l' Istituto Galilei. Dopo il suono della campanella in v ia Bellisario Corenzio, una strada situata a pochi passi da dove si trova l'ingresso della scuola, la lite nel corso della quale uno dei due studenti ha anche tirato fuori un coltello e ferito l'antagonista. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della scuola anche se l'episodio non sarebbe imputabile a episodi di bullismo, fenomeno che l'istituto tiene monitorato con attenzione, consentendo anche agli studenti di depositare eventuali denunce anonime in una speciale cassetta custodita all'interno della scuola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pastena, lite tra minori: due feriti Approfondimenti su Pastena Lite Violenta rissa tra minori. Due feriti in via Gandhi Incidente tra auto e ciclomotore a Santa Barbara: due minori feriti, interviene anche l'elisoccorso Questa pomeriggio a Santa Barbara, in via delle Miniere, si è verificato un incidente tra un'auto e un ciclomotore.

