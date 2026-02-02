Passa la fiaccola olimpica sospeso il servizio gratutito del bus navetta per i pazienti

Questa mattina i bus navetta gratuiti per i pazienti della clinica Zucchi di Monza sono stati sospesi. La decisione, presa senza preavviso, ha lasciato molti utenti senza il servizio che usavano regolarmente per raggiungere la struttura. La motivazione ufficiale riguarda il passaggio della fiaccola olimpica, che ha portato a una sospensione temporanea del trasporto. La situazione crea disagi, soprattutto per chi dipende da questi mezzi per le cure quotidiane.

Passa la fiaccola Olimpica, si fermano i bus navetta gratuiti che portano i pazienti alla clinica Zucchi di Monza. È la stessa struttura sanitaria a informare i suoi utenti e a consigliere a chi il 4 febbraio ha prenotato una visita o un esame di organizzarsi. Anche perché la fiaccola (che arriverà a Monza alle 18.30) attraverserà proprio le vie del centro limitrofe a dove si trova la storica clinica monzese. “Le principali criticità sono previste dalle ore 17 alle ore 20 - si legge sulla pagina Facebook degli Istituti Clinici Zucchi -. Invitiamo pertanto i pazienti a programmare con anticipo l’arrivo in struttura”.🔗 Leggi su Monzatoday.it

