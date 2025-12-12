Al via il servizio navetta per Gavinana lasciando l’auto in viale Europa Parcheggio e bus gratuiti

Dal 12 dicembre 2025, un nuovo servizio navetta collega il parcheggio di viale Europa a Gavinana, offrendo un'opzione comoda e gratuita per spostarsi in città. Il servizio mira a ridurre il traffico e facilitare gli spostamenti dei pendolari e dei visitatori, promuovendo una mobilità più sostenibile e accessibile a Firenze.

Firenze, 12 dicembre 2025 - Lasciare l'auto nel parcheggio in viale Europa, a Firenze, e arrivare a Gavinana in navetta. È la nuova opportunità per il periodo natalizio chiesta dal Comune ad Autolinee Toscane per agevolare l'accesso alle zone interessate dai cantieri della tramvia: sia il parcheggio che la navetta sono completamente gratuiti. Pressphoto Firenze Natale - Sara Funaro accende l’albero di Natale in piazza duomo Foto Gianluca Moggi NewPressPhoto Il servizio sarà disponibile dal 13 dicembre al 6 gennaio nei fine settimana e nelle giornate del 24 dicembre e del 6 gennaio: sarà effettuato da due mezzi da otto metri, con frequenza ogni 20 minuti nella fascia oraria 10-19 nelle giornate del 13, 14, 20, 21, 24, 27, 28 dicembre e 3, 4 e 6 gennaio. Lanazione.it

