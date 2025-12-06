Partito il Viaggio della Fiamma Olimpica Paltrinieri primo tedoro Domani tappa a Ostia Civitavecchia e Tarquinia
Roma, 6 dicembre 2025 – E’ partito questa mattina dal Parco del Foro Italico di Roma e precisamente dallo Stadio dei Marmi l’emozionante Viaggio della Fiamma Olimpica, che arriverà fino allo Stadio di San Siro, il prossimo 6 febbraio. E’ stato il pluricampione mondiale ed europeo di nuoto, e campione olimpico di Rio 2016, Gregorio Paltrinieri, a dare il via alla staffetta. Quest’ultimo ha percorso i primi 200 metri ufficiali del programma e ha effettuato il Torch Kiss (il momento del passaggio della Fiamma tra una torcia e l’altra) con la campionessa olimpica (due ori e un argento) e mondiale di scherma Elisa Di Francisca, che è stata, dunque, la seconda tedofora di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
