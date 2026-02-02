Parma travolto dal talento della Juventus il Tardini non basta contro l’esplosione bianconera

Il Parma perde 4-1 contro la Juventus al Tardini. La squadra di casa non riesce a reggere l’impeto degli ospiti, che dominano la partita dall’inizio alla fine. La Juventus mostra un ritmo più veloce e un attacco più incisivo, lasciando i padroni di casa senza possibilità di reagire. La partita si conclude con una sconfitta pesante per il Parma, che ora deve riflettere sui propri limiti.

Il Parma ha ceduto al Tardini con un sonoro 4-1 contro la Juventus, in una partita che ha mostrato tutta la distanza tra le due formazioni. Domenica 1 febbraio 2026, sotto un cielo sereno con vento leggero, i bianconeri hanno imposto il loro ritmo fin dal primo minuto, schiacciando i crociati in una prestazione di dominio assoluto. La sconfitta, la decima in stagione e la sesta in casa, ha ulteriormente allontanato il Parma dalla zona salvezza, mantenendo il gap di sei punti con la Fiorentina, terzultima. La prestazione del Parma, guidato da Carlos Cuesta, è stata segnata da errori difensivi gravi, in particolare sulla destra, dove l’assenza di copertura ha favorito le incursioni di Conceicao, il cui impatto è stato devastante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Juventus parte forte e mette subito sotto pressione il Parma al Tardini.

La Juventus si impone con forza al Tardini e batte il Parma 4-1.

IL GOL DEL VANTAGGIO DELLA JUVENTUS CON IL PARMA NASCE DA UN CALCIO D’ANGOLO IRREGOLARE!

