La Juventus si impone con forza al Tardini e batte il Parma 4-1. La squadra di Allegri controlla il ritmo dall’inizio, segna subito e mantiene il vantaggio fino alla fine. I bianconeri dimostrano di essere in forma e continuano la loro corsa in campionato.

La Juventus domina al Tardini e travolge il Parma 4-1 nella gara valida per la 23ª giornata di Serie A, giocata domenica 1 febbraio. I bianconeri indirizzano il match già nel primo tempo con le reti di Gleison Bremer e Weston McKennie, resistono al tentativo di rimonta dei ducali a inizio ripresa e chiudono definitivamente i conti ancora con Bremer e con Jonathan David. Diretta TV e streaming su DAZN. Avvio bianconero, Bremer apre e McKennie raddoppia. La Juventus entra in campo con aggressività e ritmo, mettendo subito pressione alla costruzione del Parma. Dopo un paio di occasioni costruite sugli esterni, il vantaggio arriva al 15’: calcio d’angolo battuto da Conceição e colpo di testa imperioso di Bremer, che anticipa tutti e sblocca la partita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Parma-Juventus 1-4: dominio bianconero al Tardini

Approfondimenti su Parma Juventus

Il match tra Parma e Juventus del 1° febbraio rappresenta un momento chiave per la classifica della squadra bianconera.

Questa sera al Tardini di Parma si gioca uno dei match più attesi della giornata di Serie A.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Parma Juventus

Argomenti discussi: Parma-Juventus: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario, classifica e calendario Serie A; Parma-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Statistiche Parma-Juve: Yildiz, Pellegrino e i calci piazzati; Parma-Juventus (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Parma-Juventus 1-4, le pagelle bianconere: Bremer goleador, Cambiaso goffoLe pagelle dei giocatori della Juve per la sfida contro il Parma. msn.com

Serie A: a Parma la Juventus vince 4-1, i bianconeri sono quarti CRONACA e FOTOAl 54' Parma-JUVENTUS 1-3. Rete di Bremer. Schema su punizione della Juventus: colpo di testa di McKennie che centra la traversa, poi tentativo di tap-in di David e deviazione finale di Bremer sulla ... ansa.it

La #Juventus la sblocca su palla inattiva grazie a uno stacco imperioso di #Bremer che porta i bianconeri avanti contro il #Parma. Un colpo di testa magistrale permette alla #Juve di sbloccare il match e portarsi in vantaggio nella sfida contro il #Parma. #J - facebook.com facebook