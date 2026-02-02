La partita di ieri sera tra Parma e Juventus si è conclusa con un risultato pesante: 1-4 per i bianconeri. I gol degli ospiti hanno evidenziato la differenza di livello tra le due squadre. Il Parma ha faticato a contenere gli attacchi avversari e ha segnato solo una rete, mentre la Juventus ha dominato per tutta la durata del match. Keita si è distinto come l’unico giocatore a offrire qualche spunto positivo in una serata da dimenticare.

Il Parma ha perso 1-4 in casa contro la Juventus, in un match che ha mostrato un netto divario di qualità tra le due squadre. La partita, disputata domenica 1 febbraio 2026 allo stadio Ennio Tardini, si è trasformata in una sconfitta tecnica e psicologica per i crociati, costretti a subire quattro reti in un’ora e mezza di gioco. La Juventus, guidata da un’efficienza implacabile, ha sfruttato con precisione le debolezze difensive del Parma, che ha ceduto sotto il peso della fisicità e della qualità individuale dei suoi avversari. Il primo gol è arrivato al primo minuto, con una conclusione di Conceição che ha messo subito in difficoltà il portiere Corvi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma-Juventus: reti e fallimenti, Keita l’unico a brillare in un match da dimenticare

La Juventus vince facilmente contro il Parma con un risultato di 4-1.

Il match tra Parma e Genoa termina con uno 0-0 al 'Tardini', segnando un'occasione mancata per i padroni di casa.

