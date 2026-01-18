Parma Genoa 0-0 al ‘Tardini’ il match termina a reti bianche Occasione mancata per i padroni di casa Il resoconto

Il match tra Parma e Genoa termina con uno 0-0 al 'Tardini', segnando un'occasione mancata per i padroni di casa. Entrambe le squadre si sono concentrate sulla fase difensiva, con i portieri protagonisti negli interventi decisivi. Una partita senza reti che riflette un equilibrio tattico, offrendo pochi spunti offensivi e lasciando in sospeso le dinamiche di classifica.

Parma Genoa, termina senza gol il primo match di questa domenica. I due portieri sono protagonisti. Ecco cosa è successo. La sfida tra Parma Genoa si è rivelata una battaglia agonistica intensa, caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte e una serie di duelli individuali che hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso fino al triplice fischio. In un match dove le difese hanno spesso dovuto fare gli straordinari, i due portieri sono assurti a protagonisti assoluti, neutralizzando le numerose occasioni create dagli attacchi. Fin dai primi minuti, il Grifone ha cercato di imporre il proprio ritmo, trascinato dalla vivacità di Lorenzo Colombo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

