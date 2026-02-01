Parma-Juventus 1-4 LE PAGELLE | Disastro in difesa si salva Keita

La Juventus vince facilmente contro il Parma con un risultato di 4-1. La partita si accende subito, con i bianconeri che mettono sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti. La difesa del Parma commette errori gravi e subisce tre gol nel primo tempo. Keita si salva, respingendo alcune occasioni e mantenendo il risultato meno pesante. Al termine, i bianconeri conquistano tre punti importanti, mentre i padroni di casa devono fare i conti con una prestazione da dimenticare.

Corvi 5 - Nemmeno il tempo di acclimatarsi che al 1' deve deviare in angolo una frustata di Conceicao. Poi soccombe sotto i colpi i Bremer e McKennie. Sfortunato sul terzo gol, goffo sul quarto. Delprato 5,5 - Gli va bene che Yildiz non sia in serata. Soffre meno dei compagni solo perché la Juve è una furia sulla sinistra. Troilo 5 - Nell'uno contro uno se la cava, soprattutto sui palloni aerei, ma nel giro palla rapido e di qualtà della Juventus va in apnea. Circati 5 - Ha il merito di mettere in mezzo il pallone che Cambiaso devia in rete. Poi un'altra bella palla per Pellegrino, ma dal suo fianco si sanguina parecchio.

